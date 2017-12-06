Во время беспорядков в Киеве полиция задержала человека с ножом, кричавшего, что он «журналист»

В Киеве полиция задержала вооруженного ножом мужчину – он сразу же выбросил холодное оружие и пытался выдать себя за журналиста.

Видео задержания опубликовал спикер Национальной полиции Украины Артем Шевченко.

Судя по видео, мужчину могли задержать во время вчерашних беспорядков, связанных с попыткой задержать Михаила Саакашвили.

«Взял с собой нож, достал его, хотел применить, а когда полицейские законно, но жестко начали его задерживать – выбросил и начал кричать «У меня нет ножа, я журналист»… Правоохранители четко ориентированы на то, чтобы не наносить вред журналистам, но во время динамичного развития событий, при передвижении подразделений, в потасовке противостояния может случиться всякое», - сообщил Шевченко.

Также он добавил, что у задержанного не нашли журналистского удостоверения.