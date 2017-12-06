Верховная Рада Украины поддержала введение уголовной ответственности за домашнее насилие

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак и домашнее насилие. В случае подписания Президентом Петром Порошенко закон вступит в силу через один год после опубликования.

Об этом сообщает «Левый берег».

За принятие в целом законопроекта №4952 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226. Документ призван имплементировать в украинское законодательство положения Конвенции о предотвращении насилия против женщин, домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Так, принуждение к вступлению в брак или заманивание с этой целью лица на территорию другого государства предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.

Домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия по отношению к настоящему или бывшему супругам наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 2 лет.

В отношении лиц, которые совершили домашнее насилие, суд сможет запретить им пребывать в месте общего проживания с потерпевшим лицом либо запретить приближаться на определенное расстояние к месту проживания потерпевшего лица, а также запретить телефонные разговоры и контактировать через третьих лиц.

В Уголовном кодексе прописывается, что принуждение лица без его согласия к совершению актов сексуального характера с лицом, от которого потерпевшее лицо материально зависимо или зависимо по службе, предусматривает штраф до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен) или ограничение свободы до 2 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец угрожал застрелить свою жену и напал на патрульного.