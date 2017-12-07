«Осталось провести одну экспертизу», - Луценко заявил, что дело Новинского готовят к передаче в суд

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал вскоре направить в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Вадима Новинского.

Об этом он сказал на заседании парламента в среду, 6 декабря, пишет «Левый берег».

- У господина Новинского осталось провести одну-единственную экспертизу, после чего его дело с обвинительным актом пойдет, очевидно, в один из судов города Киева, - заявил Луценко.

Напомним, Новинский является одним из подозреваемых в незаконном давлении на Украинскую православную церковь Московского патриархата с целью отстранения с должности покойного митрополита Владимира. В частности, ему вменяют соучастие в лишении свободы личного помощника Владимира – Александра Драбинко. 8 декабря 2016 года парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа.

Как известно, бывший российский, а ныне украинский олигарх и нардеп Вадим Новинский контролирует компанию «Смарт-Холдинг», которая владеет Черноморским судостроительным заводом. Ранее ГПУ уличила менеджеров Новинского в подлоге, в том, что взятые при покупке акций ЧСЗ обязательства выполнили «на бумаге».