Условный срок и конфискация половины имущества: На Николаевщине осудили сотрудника колонии за попытку продать наркотики зэкам

Суд приговорил сотрудника Снигиревской исправительной колонии №5 к трем годам условно и изъятии половины имущества за хранение наркотиков в пенитенциарном учреждении и попытку их продать заключенным.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Баштанского районного суда Николаевской области.

Так, суд установил, что младшему инспектора отдела надзора и безопасности государственного учреждения «Снигиревская исправительная колония (№ 5) - специализированная туберкулезная больница» 3 октября заключенный предложил за 300 гривне предоставить наркотикик, в том числе особо опасные, и прекурсоры.

Через два дня сотрудник колонии у неустановленного следствием человека купил метадон, концентрат из маковой соломы и каннабис, а также прекурсор - ангидрид уксусной кислоты. А утром привез эти наркотики на место работы.

В этот же день оперативные сотрудники колонии провели досмотр в комнате младших инспекторов по проведению свиданий и выдачи передач и выявили около 60 грамм каннабиса, 10 таблеток метадона, 2 флакона концентрат из маковой соломы и 2 флакона ангидрида уксусной кислоты.

«Таким образом, обвиняемый совершил преступления, предусмотренные ст. 307 ч. 1 УК Украины незаконное приобретение и хранение с целью сбыта наркотических средств; ст. 307 ч.2 УК Украины незаконное приобретение и хранение с целью сбыта особо опасных наркотических средств, сбыт наркотических и особо опасных наркотических средств в места лишения свободы; ст. 311 ч.2 УК Украины незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров с целью сбыта», – говорится в приговоре.

Уже 31 октября обвиняемый и прокурор заключили соглашение о признании виновности.

В итоге суд признал это соглашение и признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Согласно соглашению суд освободил обвиняемого от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы (5 лет), если он в течение трехлетнего испытательного срока не совершит новое преступление.

Также суд лишил обвиняемого права занимать должности, связанные с обеспечением режима отбывания наказания в органах и учреждениях исполнения наказаний сроком на три года, и постановил конфисковать половину имущества.

Напомним, в сентябре в прокуратуре сообщили, что в Николаевской области у заключенных в учреждениях исполнения наказаний и предварительного заключения с начала года нашли и изъяли около 100 мобильных телефонов, более 3000 гривен, 1 килограмм наркотиков и 50 колюще-режущих предметов.