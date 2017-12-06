Прокуратура ждала два месяца, чтобы объявить начальнику николаевской Службы автодорог о подозрении в хищении

Сергей Ткаченко Прокуратура 6 декабря объявила начальнику Службы автомобильных дорог в Николаевской области о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

О подозрении объявили по результатам следственных действий, которые прошли еще в сентябре, и на основании выводов судебных экспертиз. Расследуется факт завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.

«В ходе расследования установлено, что чиновник путем составления заведомо поддельных официальных документов и злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц незаконно завладел бюджетными средствами в сумме свыше 600 тысяч гривен, выделенными на ремонт автомобильной дороги О151415 (Т-15-18) «Большая Корениха – Каменка» от нулевого до 21-го километра».

«Эксперты четко установили, что вообще не осуществлялось такого ремонта, а составленные документы о проведении ремонтных работ не соответствуют действительности. Расследование продолжается, и все виновные будут привлечены к ответственности», - пояснили в прокуратуре.

Как известно, Службу автомобильных дорог в Николаевской области возглавляет Сергей Ткаченко. Ранее, 27 сентября СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «БК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен. Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».