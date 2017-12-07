Пограничники не пустили в Николаев грузинского моряка, который незаконно заходил в порт Севастополя

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В Николаеве пограничники не пустили на территорию Украины гражданина Грузии, который незаконно побывал в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

«5 декабря пограничники отдела «Николаев» во время оформления иностранного судна обнаружили гражданина Грузии, который нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее. В 2015 году иностранец на другом судне дважды незаконно пересек временно закрытый пункт пропуска «Севастополь». Гражданина Грузии пограничники не пропустили и запретили ему въезд на территорию Украины сроком на 3 года»,  - отмечено в сообщении.

С начала года в Николаеве пограничники отказали в пропуске 312 иностранцам.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Николаев иорданца с поддельным паспортом моряка.

Вадим Богданов

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