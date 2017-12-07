В Николаеве вооруженные молодчики попыталась со стрельбой захватить рынок «Колос»

В Николаеве в четверг утром, 7 декабря, на рынке «Колос» произошла попытка рейдерского захвата с применением оружия.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила директор рынка Ольга Максименко.

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Несколько десятков вооруженных мужчин начали прорываться в административное здание рынка. В ходе конфликта неизвестные применили оружие, взрывали пиротехнику.

По имеющейся информации, попытку захвата инициировал бывший директор рынка Сергей Недоступ, который хотел установить контроль на территории рынка.

Корреспондент «Преступности.НЕТ» с места происшествия сообщает, что для задержания группы были привлечены четыре экипажа и тактическая группа патрульной полиции. Всего было задержано 18 человек, которые являются жителями Киева и Кроповницкого. У задержанных выявили травматическое оружие, на которое они имею разрешения.

Отметим, что трое участников группы попытались жестко сопротивляется полициейским, поэтому их доставили в Ингульский отдел полиции.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ», что происшествие квалифицировали по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой с проникновением в помещение»).

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует преступление и выясняет все подробности случившегося.

Фото и видео: Facebook Павел Казарьян, «Преступности.НЕТ»

Напомним, что 21 ноября утром все контейнеры на «вещевой» части рынка, расположенной между проспектами Мира и Богоявленским по улице Строителей, оказались опечатаны, и сменился владелец рынка.