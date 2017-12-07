«Охрана держалась до последнего»: В ходе захвата рынка «Колос» в Николаеве пострадали не менее пяти человек

В ходе попытки захвата вооруженной группой лиц административного здания «вещевого» рынка «Колос» пострадали не менее пяти человек, среди которых полицейские и работники рынка.

Об этом рассказал представитель администрации рынка Александр Пилюков.

Как известно, утром 7 декабря около 20 человек с оружием попытались захватить админздание «вещевого» рынка «Колос».

Он отметил, что полиция быстро приехала и пресекла нападение. В ходе задержания полицейские также получили различные телесные повреждения.

– У одного руки порезанные, еще одному там попало хорошо, ­– рассказал представитель администрации рынка.

Кроме того, он рассказал, что нападавшие применяли в ходе штурма административного здания шумовые гранаты и слезоточивый газ.

– Охрана держалась до последнего, пока они не выломали окна. Охрана закрылась внутри, а они вырвали окна и залезли через другую комнату и уже там начали бить охрану. После того, как приехала полиция, они забаррикадировались внутри. Там, вроде, украли деньги, которые были в кассе. Перед этим всем они стреляли, забрасывали шумовую гранату с газом, – сказал Александр.

От нападения также пострадали охранники и уборщица.

– Два охранника сейчас госпитализировали и женщина, уборщица, она как раз пришла рано утром, то она тоже пострадала и сейчас в больнице, – отметил Пилюков

– Здесь есть представители хозяев якобы, они вот и привезли (нападавших, – ПН). Просто приехали и хотели захватить силовым путем. До этого были хозяева, которые завладели этим рынком незаконным путем. Здесь есть представители судебной власти и Службы безопасности – тут ведутся следственные действия, – добавил он.

Напомним, что 21 ноября утром все контейнеры на «вещевой» части рынка, расположенной между проспектами Мира и Богоявленским по улице Строителей, оказались опечатаны, и сменился владелец рынка.