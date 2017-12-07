Днем в Днепре расстреляли мужчину – объявлен план «Сирена»

В четверг, 7 декабря, в Днепре застрелили 34-летнего мужчину, в результате чего по области объявлен план «Сирена».

Об этом сообщает «Униан».

Так, убийство произошло около 13 часов на Запорожском шоссе, возле жилого дома. Сообщается, что в полицию позвонила женщина, которая услышала выстрелы, после чего, выглянув в окно, она увидела окровавленное тело.

Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и розыску злоумышленников. Полиция объявила план перехвата «Сирена». Данные об убитом, кроме его возраста, полиция не разглашает.

Напоминаем, что на Одесчине пенсионер расстрелял сидевших на скамейке мужчин, в результате чего один погиб, второго госпитализировали.