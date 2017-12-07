Апелляционный суд «ужесточил» приговор николаевцу, сбившему насмерть дорожных рабочих – у него забрали права

Николаевский апелляционный суд определил более серьезное наказание осужденному на 8 лет, который сбил четверых рабочих, в результате чего его также лишили права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Николаевской области.

Напомним, 15 сентября прошлого года в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось два или три человека, которые накануне отдыхали в ночном клубе. Все они после трагедии сбежали. Спустя время полиция задержала одного из них - Дмитрия Кононенко, который был за рулем машины в момент трагедии. Кононенко 16 сентября арестовали на два месяца на время следствия.

Ранее сообщалось, что 3 мая текущего года Заводский райсуд Николаева признал виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы Кононенко. 19 июля 2017 года Апелляционный суд Николаевской области должен был приступить к рассмотрению приговора суда первой инстанции относительно Дмитрия Кононенко, но заседание не состоялось из-за отсутствия защиты Кононенко.

Так, во время апелляционного рассмотрения установлено, что при назначении наказания обвиняемому Кононенко судом не применен закон, который подлежал применению. В результате чего коллегия апелляционного суда Николаевской области в составе Натальи Чебановой-Губаревой, Оксаны Куценко, Елены Фарионовой упразднила приговор в части назначенного наказания и определила обвиняемому Кононенко наказание в виде 8 лет лишение свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. В другой части приговор суда оставлен без изменений.