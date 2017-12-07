На Кировоградщине задержали работника изолятора, который передавал арестованному торт со свертком марихуаны

В Кировоградской области старшего сержанта полиции задержали после передачи им наркотиков арестованному.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Так, в комнате для передач старший сержант полиции передал 38-летнему арестованному пакеты с продуктами. Среди переданного - опий ацетилированный и торт со свертком марихуаны.

Сообщается, что правонарушитель признался, что сознательно передавал арестованному наркотики. Правоохранители провели обыски у сожительницы и знакомой старшего сержанта.

«У женщин обнаружили шприцы с опием ацетилированным, пакеты с коноплей, канистру с прекурсорами, таблетки, а также орудия для изготовления наркотических средств. По одному из адресов были выявлены шестеро человек, ранее судимые за хранение, употребление и сбыт наркотиков», – говорится в сообщении.

Все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет сообщено о подозрении работнику изолятора временного содержания. Начато уголовное производство.

Напоминаем, что в Волынской области задержали полицейского, который пьяным совершил аварию в городе Нововолынск и скрылся с места происшествия.