НАБУ объявило в розыск троих подозреваемых по делу о хищениях экс-нардепа Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск троих подозреваемых, которые фигурируют в уголовном производстве вместе с экс-нардепом Николаем Мартыненко.

Об этом заявил в заседании суда представитель антикоррупционной прокуратуры, пишет «Цензор.НЕТ».

Также соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних дел. В розыск объявлены Владимир Святненко, Павел Скаленко, а также Евгений Буга. По версии следствия, Скаленко создавал для Мартыненко панамскую офшорную компанию Bradcrest Investment S.A, а Святненко исполнял функцию представителя фирмы в Украине. Буга известен как основатель компании Zodiak Plus, которая в 2015 выиграла тендер «Энергоатома» на 3,6 миллиона евро.

Ранее, 6 декабря суд отменил обязательство Николая Мартыненко сдать паспорта и другие документы для выезда за границу. Его адвокат Татьяна Черезова сообщила суду, что Мартыненко нужно выезжать за границу, так как в Швейцарии на него заведено уголовное дело. Кроме того, Центр Разумкова включил ее подзащитного в ряд иностранных делегаций на 2018 год. Мартыненко был сооснователем и до марта этого года главой Совета Центра Разумкова.

Напомним, что 20 апреля НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП «ВостГОК» в размере 17,28 миллиона долларов США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата. 22 апреля в качестве меры пресечения суд отпустил его на поруки 18 депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры. 25 октября НАБУ вручило Мартыненко еще одно подозрение в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» и нанесении госпредприятию 6,4 миллиона евро ущерба.