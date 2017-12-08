Суд оправдал николаевца, которого ранее лишили прав и оштрафовали на 10 тысяч за якобы пьяное вождение

Судья Апелляционного суда Николаевской области Маркова оправдала николаевца Мацука, которого ранее суд первой инстанции признал виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Ранее 22 июля Мацука, который был за рулем автомобиля «ВАЗ-21013», остановили патрульные на улице 9-я Поперечная. Как записано в протоколе, у него были явные признаки алкогольного опьянения – неустойчивая походка, запах алкоголя изо рта, покраснение лица. Согласно протоколу полиции, водитель при двух свидетелях отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении.

Суд первой инстанции наложил на николаевца административное взыскание в виде штрафа 10 тысяч 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Не соглашаясь с постановлением суда первой инстанции, Мацук подал апелляционную жалобу.

«Судья апелляционного суда признала, что в материалах дела нет никаких данных о том, что Мацук отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки транспортного средства или был согласен с результатами освидетельствования, проведенного полицейскими, и при этом отказался ехать в медицинское учреждение».

«Поскольку ему не была предоставлена ​​возможность пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки транспортного средства, то невозможно утверждать, что в действиях Мацука есть состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в связи с которой на него наложен штраф. Апелляционную жалобу удовлетворили, постановление Заводского районного суда Николаева отменили, производство по делу закрыто при отсутствии события и состава административного правонарушения», - сообщили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске пьяный водитель за рулем за рулем «ВАЗа» въехал в частный дом.