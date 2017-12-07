В Николаеве совершено разбойное нападение на продовольственный магазин - налетчики были с муляжом гранаты

В Николаеве двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на продуктовый магазин.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, преступление было совершено вечером в четверг, 7 декабря, в районе улицы Театральная (Васляева).

"Двое неизвестных в масках вошли в магазин, расположенный на ул. Васляева, 39 около 19.00. В торговом зале находилась одна продавщица. Один из налетчиков встал в дверях, второй сразу бросился за прилавок, к кассе, чтобы завладеть деньгами. Однако сделать это сразу ему не удалось — молодая продавщица неожиданно оказала активное сопротивление. В подсобке в это время находился владелец магазина со своим племянником, о чем налетчики, судя по всему, и не подозревали. Услышав шум, мужчины выскочили в зал. Их появление стало полной неожиданностью для бандитов. Один из них выхватил гранату и бросил на пол, после чего оба нападавших скрылись. Граната не взорвалась", - пишет издание.