Режиссера фильма «Люди Икс» Брайана Сингера обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего

Американца Брайана Сингера, который является режиссером фильмов «Подозрительные лица», «Возвращение Супермена» и нескольких частей франшизы «Люди Икс» обвинили в совращении несовершеннолетнего.

Об этом сообщает The New York Times, передает «112.ua».

По информации издания, иск в отношении кинематографиста подал Сезар Санчез Гузман. Он утверждает, что Сингер подверг его сексуальному насилию в 2003 году, когда ему было 17 лет.

Сообщается, что инцидент произошел на яхте в Сиэтле, штат Вашингтон, где возраст согласия составляет 16 лет. Режиссер показывал мальчику помещения и, когда они оказались в спальне, закрыл дверь и начал требовать вступить с ним в половую связь. После отказа Сингер толкнул Гузмана на кровать и изнасиловал его.

После этого, по словам Гузмана, режиссер заявил, что он — крупный голливудский продюсер и может помочь в карьере юноши, при условии, что тот никому не скажет о произошедшем.

Отмечается, что иск подан в суд округа Кинг в штате Вашингтон. Представители Сингера отрицают описанные в документе события.

В 2014 году обвинения в отношении Брайана Сингера также выдвинул Майкл Иган. Он заявил, что режиссер изнасиловал его в 1999 году, когда Иган был несовершеннолетним. Однако позже мужчина отозвал иск.

Напоминаем, что в Англии учителю дали «пожизненное» за организацию трансляций с изнасилованием филиппинских детей.