Детективы НАБУ провели обыск в центральном аппарате Министерства юстиции

В пятницу, 8 декабря, Министерство юстиции заявило о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая.

Так, по слова Бернацкой, в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ. Также она сообщает, что они незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и закрылись изнутри.

«Когда на работу пришли наши сотрудники и начали требовать через закрытые двери постановление суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход», – написала Бернацкая.

Также она отметила, что сотрудники ведомства не знают, какие документы были похищены в ходе этой провокации. При этом Бернацкая в комментарии к публикации заявила, что сотрудники НАБУ оставили на столе протокол обыска и подписались.

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что детективы бюро проводили обыск в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины. Детективы пытались спасти документы, которые уничтожали служащие министерства.

«Неотложность обыска обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства. Доступ к указанным материалам санкционирован 23 ноября следственным судьей Соломенского районного суда города Киева. Согласно этому постановлению, Минюст обязан предоставить запрашиваемые сведения. Однако вечером 7 декабря детективы получили оперативную информацию о том, что часть запрашиваемых документов уничтожается. В результате обыска эта информация подтвердилась, остатки документов изъяты».

«Кроме того, 8 декабря детективы НАБУ провели санкционированный обыск по месту жительства одного из чиновников Минюста, во время которого в частном доме изъяты служебные документы, которые министерство должно было предоставить НАБУ во исполнение постановления суда. Подчеркиваем, указанные следственные действия были законными, обоснованными и согласованными с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры», - сообщили в пресс-службе.

Сайт «Страна» пишет, что НАБУ может взяться за ближайшее окружение министра от «Народного фронта» - министра юстиции Павла Петренко. Еще в июне этого года НАБУ начало расследовать уголовное производство по фактам злоупотребления чиновниками Минюста служебным положением. В результате этих злоупотреблений, как считает НАБУ, госбюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере.

Речь идет о выплате из бюджета более 54 миллионов гривен киевской фирме «Золотой мандарин ойл». Деньги были выплачены в феврале 2016 года из госбюджета на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Причем это был долг не государства, а «Киевэнерго». НАБУ предъявляет претензию не ко всей этой сумме. По мнению следователей, на 16 миллионов был произведен зачет встречных требований между «Золотым мандарином ойл» и «Киевэнерго». То есть, с государства нужно было взыскать не 54, а 38 миллионов гривен. То есть, остальные 16 миллионов платить было нельзя.

К реализации схемы выплат по решениям ЕСПЧ могут быть причастны несколько чиновников Минюста. Сначала с марта 2014 по январь 2015 года должность правительственного уполномоченного в делах ЕСПЧ занимала Наталья Севастьянова. Затем она стала первым замом министра юстиции Павла Петренко, но осталась курировать отношения с ЕСПЧ. По сведениям журналистки Сони Кошкиной, детективы НАБУ в начале ноября готовились вручать подозрение Севостьяновой.

«Фабула: преступный сговор с народным депутатом от «Народного Фронта» Григорием Логвинским, а также его супругой – судьей ЕСПЧ, якобы позволяющий интересантам тут, в Украине, получать от тех или иных решений ЕСПЧ вполне предметные материальные выгоды».

Напоминаем, что из-за задержания Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой агента Национального антикоррупционного бюро все операции бюро агентов под прикрытием прекращены.