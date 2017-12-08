Журналисты зафиксировали визиты фигурантов дел НАБУ Розенблата и Мартыненко в Администрацию Президента

Бывший депутат от «Народного фронта» Николай Мартыненко и внефракционный депутат Борислав Розенблат, которые являются фигурантами расследования НАБУ, посещают Администрацию Президента.

Об этом сообщает программа расследований «Схемы».

Николай Мартиненко Журналисты программы зафиксировали, что 1 декабря в сопровождении охранника на Банковую пришел экс-нардеп Мартыненко, которого НАБУ подозревает в растрате средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Отмечается, что он отказался общаться с журналистами у офиса президента. Также сообщается, что через три дня после посещения АП, у Мартыненко был суд, где адвокат отстоял возвращение ему документов для выезда за границу.

Борислав Розенблат Кроме того, в расследовании сообщается, что 10 ноября возле АП был замечен подозреваемый в так называемом «янтарном деле» нардеп Борислав Розенблат.

В комментарии журналистам он подтвердил, что пришел на Банковую, чтобы отстоять «свои конституционные права».

«Узнаю, как там мое заявление о защите моих конституционных прав. Против меня совершили преступление работники НАБУ, я об этом заявлял с трибуны Верховной Рады Украины. Я писал заявление на имя президента. Прошу защиты своих конституционных прав. Он, как гарант конституции, должен защитить», - сказал Розенблат.

Авторы программы отмечают, что обратились в АП с просьбой прокомментировать цель визита Мартыненко и Розенблата, но им было отказано, так как эта «информация с ограниченным доступом».

Также журналисты добавили, что за несколько месяцев у Администрации Президента, съемочная группа программы зафиксировала, что в офис Порошенко приходят народные депутаты, фигуранты расследований НАБУ, вновь назначенный судья Верховного суда, бизнесмены и руководители силовых ведомств.

Напомним, что 20 апреля НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП «ВостГОК» в размере 17,28 миллиона долларов США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата. 22 апреля в качестве меры пресечения суд отпустил его на поруки 18 депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры. 25 октября НАБУ вручило Мартыненко еще одно подозрение в завладении имуществом ГП «НАЭК «Энергоатом» и нанесении госпредприятию 6,4 миллиона евро ущерба.

Как известно, 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблату меру пресечения в виде 7 миллионов гривен залога. Ему вменяют получение взятки $285 тыс. взятки. Около года назад в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании «Фуджейра» из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под «Фуджейру», в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обещала передать в суд дело депутатов Розенблата и Максима Полякова до 15 октября.

13 октября Соломенский райсуд Киева не смог рассмотреть ходатайство САП о продлении обязательств, возложенных на Розенблата. 17 октября истек срок ношения электронного браслета для нардепа Розенблата.

Отметим, 19 октября, в 11 часов утра в аэропорту «Киев» сотрудниками НАБУ был задержан Розенблат при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн в Германию.