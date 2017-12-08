В Одессе пограничники задержали 16 вьетнамских мигрантов, которые думали, что они во Франции

В Одессе 6 декабря полиция и пограничники задержали 16 граждан Вьетнама, которые попали на территорию Украины незаконно – через канал нелегальной миграции с восточной границы Российской федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Вьетнамцев нашли в одной из частных квартир в Малиновском районе Одессы, организаторы канала сказали им, что они уже во Франции. На правонарушителей составили административные протоколы. Миграционная служба готовит документы на принудительное выдворение иностранцев и помещения части из них в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с целью идентификации и последующего выдворения.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Николаев грузинского моряка, который незаконно заходил в порт Севастополя.