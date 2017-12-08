На Николаевщине осудили еще двух угонщиков – они получили по 5 лет тюрьмы

Суд приговорил к тюремному заключению двух жителей Николаевской области возрастом 19 и 21 год, которые угоняли машины и совершили ряд других преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее, 25-29 ноября 2016 года злоумышленники угнали два автомобиля «ВАЗ-2106», пытались угнать «Volkswagen В-5», украли 1 тысячу гривен и мобильный телефон. Одного из злоумышленников задержали сразу после преступления, второму удалось сбежать, но впоследствии его также задержали.

«Молодые люди, объясняя свои поступки, рассказали, что им очень нужны были деньги на собственные нужды, поэтому они решили «подзаработать» кражами. Они также совершили ряд аналогичных преступлений в Братском, Новобугском и Арбузинском районах области и в Николаеве. В ходе расследования доказано 6 эпизодов преступной деятельности», - сообщили в прокуратуре.

Арбузинский районный суд признал обвиняемых виновными в угонах, кражах и грабеже и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 5 месяцев и 5 лет 2 месяца соответственно.

Напомним, что ранее суд отправил в тюрьму трех угонщиков и воров аккумуляторов из Южноукраинска.