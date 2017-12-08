На Львовщине в магазине найдены тела двух продавцов – неизвестные пытались их обезглавить

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В четверг, 7 декабря, в одном из магазинов города Борислава Львовской области нашли тела двух продавцов с ножевыми ранениями.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

Так, в полицию обратился руководитель одного из магазинов и сообщил, что продавцы не сдали помещение под охрану и не выходят на связь. Сотрудники полиции, прибывшие в магазин, нашли тела 20-летней жительницы Борислава и 27-летнего жителя Дрогобыча с колото-резаными ранами.

В свою очередь, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич рассказал, что из магазина пропали деньги, а убитым продавцам пытались отрезать головы.

«По этому факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 («Умышленное убийство») УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы», – говорится в сообщении.

Назначен ряд экспертиз, ведется досудебное расследование.

Напоминаем, что в Белой Церкви грабитель в ювелирном магазине распылил слезоточивый газ и застрелил охранника.

Виолетта Чех

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