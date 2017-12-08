На Киевщине мужчина до смерти избил знакомую, а после заставил родственника сжечь тело

В Кропивницком 31-летний ранее судимый местный житель до смерти избил 31-летнюю знакомую, после чего заставил своего родственника вывезти и сжечь тело потерпевшей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киевской области, передает УНН.

Так, в Кропивницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что на территории лесополосы был обнаружен обгоревший труп женщины со следами насильственной смерти. Полицейские выехали на место происшествия. В результате проведения следственных действий было установлено, что в тот день подозреваемый пришел в гости к родственникам. Компания распивала спиртные напитки. После чего между злоумышленником и одной из гостей возникла ссора. Мужчина нанес женщине телесные повреждения, от получения которых потерпевшая скончалась.

Отмечается, что мужчина, чтобы уничтожить следы преступления, заставил своего родственника избавиться от тела убитой и приказал вывезти его и сжечь.

На территории домовладения работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства уголовного преступления — одежду потерпевшей.

«Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.115 УК Украины («Умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Продолжается расследование», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что полиция задержала в Днепропетровской области насильника, который, убив свою жертву, сжег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.