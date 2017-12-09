В Николаеве выявили «центр реабилитации» алко- и наркозависимых, где их удерживали против воли и заставляли бесплатно работать

В Николаеве полиция разоблачила псевдо-реабилитационный центр, где удерживали алко- и наркозависимых с применением к ним физического или психологического насилия.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, к полицейским обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее пытались поместить в один из реабилитационных центров против ее воли. После получения разрешения суда сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и Заводского отдела полиции, под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры №1, провели обыск в одном из центров, который находился в частном доме Корабельного района Николаева.

«Во время обыска правоохранители установили, что так называемый курс реабилитации в указанном центре проходят около 15 граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Среди них выявлено 17-летнего парня, который утверждает, что его содержатся против его воли», – говорится в сообщении.

Полицейские также обнаружили и изъяли у злоумышленников паспорта лиц, находящихся «на лечении», но никаких документов подтверждающих законность деятельности «реабилитационного центра» и соответствующих документов на право их пребывания там не нашли.

«Установлено, что указанное заведение создано группой лиц, которые за содержаниеграждан против их воли получали ежемесячную плату в размере 3 тысяч гривен и больше от родственников. Сумма уплаты зависела от степени тяжести «пациента». По словам потерпевших, им запрещали выходить на свежий воздух без присмотра, пользоваться средствами связи, заставляли читать религиозную литературу и бесплатно работать на предприятии грузчиками, куда их доставляли ежедневно», – рассказали в полиции.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

Напомним, в декабре 2013 года в Николаеве также обнаружили «центр реабилитации», в котором «пастор» держал людей в карцере, бил и пытал.

