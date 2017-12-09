«Обещали 100$ за первый день и по 50 за следующие»: суд начал арестовывать налетчиков на николаевский рынок

В пятницу вечером, 8 декабря, Ленинский райсуд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в разбойном нападении на админздание «вещевого» рынка «Колос». 9 декабря суд продолжает избирать меру пресечения другим подозреваемым.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось, утром 7 декабря группа вооруженных лиц со стрельбой, применением шумовых гранат и слезоточивого газа попыталась захватить административное здание «вещевого» рынка «Колос». На место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева и следственно-оперативная группа. Злоумышленники с оружием забаррикадировались в помещении. Поэтому сотрудникам третьей роты первого батальона патрульной полиции пришлось штурмовать здание через окна.

Подозреваемый Руслан Чистоколяный уроженец Винницкой области и проживает несколько лет в Киеве и подрабатывает тренером. Он рассказал, что ему предложили подработать в Николаеве охранником.

В Николаев он еще с четырьмя знакомыми приехал с Киева вечером 6 декабря на междугороднем автобусе по предложению некого Валентина. Ночевать они остались в гостинице, где также ночевали и другие подозреваемые.

– Валик, фамилию не помню… Для охраны, сказал, что нужны охранники, – рассказал подозреваемый.

Он также рассказал, что утром их собрали и усадили в 6 или 7 автомобилей, которые направились на рынок. Курировали группу водители. Чистоколянов утверждает, что от водителя он также получил балаклаву, но спецсредства или оружие ему никто не давал. При этом он говорит, что у некоторых было оружие.

­– Утром нас всех собрали, всех, кто был в гостинице – человек 15, где-то так… Посадили всех по машинам и поехали. Направились сразу на объект. Получается, окружили базар… Мы не выходили. Каждый водитель как бы курировал нами и говорил, что делать. Мы все сидели в машинах, сказали сидеть и ждать звонка. Когда позвонили, начали все ехать в точку возле офиса, – пояснил Чистоколянов.

Он уверяет, что автомобиль его сначала не мог заехать на территорию и оказался там лишь потом.

Руслан Чистоколяный – Видел уже стекло разбитое, двери и выводили людей: охранники и женщину… Охранника ударили, я лично видел, больше ничего такого не видел… Ко мне подошел парень и дал мне пакет. Он сказал занести его в машину, – отметил подозреваемый в разбойном нападении, добавив, что знает того, кто ему отдал пакет.

Далее Руслан Чистоколяный рассказал, что он не знал о содержимом пакета и не смотрел, что там находится. Он понес пакет в указанный ему автомобиль, который уехал, когда появилась полиция. Он также бросился бежать и выкинул пакет. Через время его задержали.

– Первый день сказали 100 долларов, потом по 50 долларов обещали платить каждый день, – также ответил на вопрос прокурора Чистоколяный об оплате услуг.

Прокурор просил суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и отметил, что он не имеет крепких социальных связей, не имеет стабильного места работы и жилья, может скрываться от следствия или же влиять на свидетелей и потерпевших.

Кроме того прокурор Валерий Точкар отметил о ряде показаний свидетелей и потерпевших. Так, охранники в своих показаниях рассказали, что им нападавшие после штурма угрожали расправой. Стоит отметить, что на месте происшествия также находился и бывший директор рынка Сергей Недоступ, который пояснил, что приехал с документами о праве на собственность земли отстаивать свои интересы и указанные лица были наняты для его охраны, но он якобы не видел и не понял, почему произошел конфликт на рынке.

Адвокат подозреваемого в свою очередь отметила, что ее подзащитный никогда ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности, имеет жену и двухлетнего ребенка, мать с инвалидностью и уже около трех лет проживает на съемной квартире в Киеве за одним и тем же адресом. Также она подчеркнула, что нет никаких доказательств, что Чистоколяный принимал участие в конфликте и лишь выполнял указание доставить пакет с неизвестным ему содержимым, а при задержании не сопротивлялся полицейским. Адвокат просила суд отправить ее подзащитного под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Прокурор Валерий Точкар Судья Дмитрий Захарченко Адвокаты подозреваемых

Стоит отметить, что правоохранители уже также изменили квалификацию преступления. Изначально сообщалось, что производство открыто по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»; с проникновением в помещение), то сейчас инкриминируется часть 4 этой же статьи («Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений»).

В итоге следственный судья Дмитрий Захарченко, после изучения всех материалов и заслушав стороны, принял решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содрежания под стражей на 60 суток. При этом судья не назначил возможность внесения залога из-за насильственного характера преступления.

После Чистоколяного суд также арестовал подозреваемого Сергея Новикова, который также приехал с Киева. Отметим, что он является участником боевых действий в зоне АТО на Донбассе.

Конвой заводит подозреваемого Новикова Сергей Новиков

9 декабря суд приступил у избрать меру пресечения всем остальным подозреваемым в разбойном нападении на рынок.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области сообщил, что по состоянию на 12:00 в суд доставили для избрания меры пресечения четырех подозреваемых. Также он посетовал, что процесс рассмотрения большого количества ходатайств сильно затягивается, так как их рассматривает только один судья Дмитрий Захарченко, а не несколько судей.

Напомним, в полиции опубликовали видео, как николаевские патрульные задержали группу злоумышленников, захвативших административное здание рынка.