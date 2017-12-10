В Конго в результате нападения погибли 14 миротворцев ООН

В результате нападении на миротворческую миссию ООН в африканской Демократической Республике Конго погибли по меньшей мере 14 миротвоцев. Жертвами также стали пять представителей местных сил безопасности, еще 53 миротворцев ранены.

Об этом сообщает агентство «Deutsche Welle».

Миссия координирует контратаку вместе с армией Конго и занимается эвакуацией раненых.

Предполагают, что ответствена за нападение повстанческая группа «Объединенные демократические силы» (ADF). Представитель местных активистов Жильбер Камбаль заявил, что мишенью нападения были танзанийские миротворцы.

В восточной части Конго уже более полутора десятка лет борются за контроль над территорией несколько повстанческих группировок. Хаос начался после войны 1998-2003 годов, когда погибли миллионы людей, преимущественно от голода и болезней. Около 16 тысяч «голубых касок» работают над стабилизацией ситуации в Конго.

Напомним, что в центральной части Демократической Республики Конго с марта по июнь в ходе нападений правительственных сил убиты не менее 250 человек, среди которых 62 ребенка.