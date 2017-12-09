В Швейцарии предложили брать под домашний арест «потенциально опасных людей»

Правительство Швейцарии выступил с предложением разрешить домашний арест людей, которые могут создать угрозу безопасности, даже если их не подозревают в конкретном преступлении.

Об этом заявила министр юстиции страны Симонетта Соммаруга, передает «Reuters».

По словам чиновников, это должно стать частью антитеррористического пакета.

«Сейчас у сотрудников полиции и органов правосудия связаны руки, когда речь идет об эффективных действиях в отношении таких людей, пока не ведется уголовное расследование», - говорит Соммаруга.

Министр привела в пример трех иракцев, осужденных в 2016 году за поддержку Исламского государства, которые сейчас находятся на свободе после освобождения из тюрьмы, хотя власть все еще рассматривает их как угрозу безопасности.

По предложениям правительства, государство могло бы требовать от людей регулярно отчитываться, как сейчас это делают некоторые футбольные хулиганы, и ограничить их передвижения и контакты. Домашний арест был бы последним средством и требовал бы одобрения судьи.

Напомним, на Николаевщине обвиняемый в кражах, который находился под домашним арестом, погорел еще на одном преступлении.