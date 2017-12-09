Премьер Ирака объявил о завершении трехлетней войны с Исламским государством

Премьер-министр Хайдер аль-Абади в субботу, 9 декабря, объявил о завершении трехлетней войны против террористической организации Исламское государство.

«Наши силы полностью восстановили контроль над иракско-сирийской границей, и поэтому я объявляю о прекращении войны против ИГ», - сказал Абади на конференции в Багдаде, передает AFP.

В своей речи иракский премьер отметил единство и решимость как фактор успеха против боевиков, которые «хотели убить нашу цивилизацию».

«Мы победили за короткий период», - считает аль-Абади.

ИГИЛ (или ИГ) захватили обширную территорию Ирака к северу и западу от Багдада в молниеносном наступлении в 2014 году. Премьер считает, что эта война велась под угрозой существования самого Иракского государства.

Борьба с боевиками ИГ в Ираке велась при помощи авиации под руководством западной коалиции во главе с США.

Отметим, ИГ потеряла свои стратегические позиции также и в Сирии. При этом уже 21 ноября иракское правительство заявило, что Исламское государство с военной точки зрения потерпело полное поражение на территории Ирака.

Напомним, СБУ задержала группу лиц, связанных с ИГИЛ, которая занимались изготовлением поддельных документов для мигрантов.