В Ужгороде неизвестные днем похитили мужчину – их оперативно задержала полиция

В воскресенье, 10 декабря, в Ужгороде четверо неизвестных на внедорожнике «Mercedes» похитили человека.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Закарпатской области и Управления патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево, передает УНН.

Сообщается, что патрульный увидел из окна дома, как неизвестные силой вытаскивают из авто его соседа, при этом, угрожая предметом, похожим на оружие, и нанося телесные повреждения пытаются посадить в свой автомобиль.

Патрульный оперативно сообщил о преступлении своим коллегам, которые несли службу в городе. За несколько минут патрульные остановили авто вероятных похитителей путем блокирования на улице Собранецкой. Четырех человек, вероятно причастных к похищению, задержали.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили предмет, похожий на оружие, а при осмотре — вещество, похожее на наркотическое.

Как отмечает издание, в отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщают, что в похищении 29-летнего ужгородца подозреваются трое мужчин из Мукачево и один из Ужгорода.

Сейчас следственно-оперативная группа работает со всеми участниками и свидетелями события и устанавливает все обстоятельства и причины инцидента.

Напоминаем, что в Киеве на улице неизвестные силой посадили в машину женщину и увезли, в полиции заявили, что это была спецоперация.