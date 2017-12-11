Следователем ГПУ, который на крыше задерживал Саакашвили, оказался прокурор из Николаева, отпустивший насильников Оксаны Макар

Сергей Лукащук Одним из следователей Генеральной прокуратуры Украины, присутствовавшем при задержании Михаила Саакашвили, оказался Сергей Лукащук, который в 2012 году возглавлял прокуратуру Центрального района Николаева и был уволен с этой должности после скандала вокруг «дела Оксаны Макар», так как при нем следствие отпустило двоих из троих подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная адвокатом Михаила Саакашвили Павлом Богомазовым на его странице в Facebook.

Так, Богомазов опубликовал скриншот видео, на котором запечатлен прокурор, который присутствовал при задержании Михаила Саакашвили.

«О слове следователя ГПУ. На стопкадре вы видите Сергея Лукащука - следователя по особо важным делам ГПУ. Сергей был с М. Саакашвили, мною и 9 бойцами Альфа-СБУ на крыше и давал слово, что Михаила никто задерживать не будет», - написал Богомаз.

При этом Богомазов отметил, что у Лукащука и других лиц не оказалось каких-либо документов на проведение процессуальных действий в отношении Михаила Саакашвили и отмечает, что прокурор «не сдержал слова, и способствовал незаконному задержанию» политика.

Также по утверждению адвоката, Лукащук вместе с коллегами не допустил его и других адвокатов к оказанию надлежащей правовой помощи Саакашвили.

«Нарушение права на защиту и подрыв авторитета правоохранительных органов - вот что сделали следователи ГПУ 05 декабря 2017 года», - подытожил адвокат.

Стоит отметить, что Сергей Лукащук в 2012 году возглавлял прокуратуру Центрального района Николаева и был уволен распоряжением Генерального прокурора с этой должности после скандала вокруг «дела Оксаны Макар». Причиной его увольнения стало то, что следствие отпустило двоих из троих подозреваемых в изнасиловании и убийстве Оксаны Макар. Однако, совсем вскоре Сергей Лукащук получил новую должность и стал заместителем транспортного прокурора Николаевской области.

Из электронной декларации Сергея Лукащука, которая была подана в конце марта текущего года, следует, что на тот момент он являлся начальником отдела процессуального руководства при проведении досудебного расследования органами внутренних дел прокуратуры Николаевской области.

По информации «Преступности.НЕТ» от собеседников в прокуратуре Николаевской области, некоторое время назад Сергей Лукащук был переведен в Следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Утром 6 декабря полицейские зашли в палаточный городок под Верховной Радой в поисках Михаила Саакашвили. В результате между активистами и полицейскими произошла потасовка.