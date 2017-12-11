В аэропорту «Борисполь» задержали двух индусов, намеревавшихся незаконно провезти лекарств на 1,75 миллиона

В аэропорту «Борисполь» 11 декабря пограничники и налоговики задержали двух граждан Индии, которые пытались ввезти в Украину партию медицинских препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Разоблачить правонарушителей удалось благодаря полученной предварительной информации от сотрудников оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы. Граждане пытались ввезти в Украину более 700 упаковок медицинских препаратов и прибыли рейсом «Алматы-Киев». Всего во время досмотра багажа в четырех чемоданах обнаружили медицинский товар на сумму в 1,75 миллиона гривен. За нарушение таможенных правил на иностранцев составили протокол, препараты изъяты», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что двое украинцев пытались с помощью дрона доставить контрабандные сигареты в Польшу.