В Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале – теракт пытался совершить смертник

В Нью-Йорке 11 декабря произошел взрыв на автовокзале, расположенном возле Таймс-сквер.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

После взрыва провели эвакуацию пассажиров и персонала. Взрывное устройство было приведено в действие в подземном переходе к терминалу вокзала. К автовокзалу стянуты силы полиции и пожарные машины. ABC Eyewitness News со ссылкой на источники в полиции утверждает, что взорвалась самодельная бомба. NBC сообщает, что до сих пор не установлено, был ли взрыв несчастным случаем или был осуществлен намеренно.

Port Authority – крупнейший в США автобусный терминал, обслуживающий более 65 миллионов человек в год. Точное число пострадавших пока неизвестно, сообщают о двух раненных.

#BREAKING: CCTV video of the explosion in Manhattan bus terminal pic.twitter.com/tZn7YHsFy2 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 11 декабря 2017 г.

В связи с взрывом в Нью-Йорке полиция задержала первого подозреваемого. Он жив, но получил ранения. Также стало известно, что взрыв в Нью-Йорке пытался устроить смертник с привязанным к телу взрывным устройством.

- Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что у мужчины было привязанное к телу взрывное устройство, - отмечает AP.

Информацию о том, что на автовокзале в районе Манхэттена сработало взрывное устройство на теле подозреваемого, подтверждают источники других СМИ. Сообщается, что детонатор был примотан к рукам. Именно этого мужчину после взрыва и задержала полиция.

По данным правоохранителей, взрывное устройство, закрепленное на теле подозреваемого, сдетонировало раньше времени. По обновленным данным, пострадали четыре человека. Подозреваемый ранен и задержан.

«Сноб» пишет, что взрыв в Нью-Йорке устроил выходец из Бангладеш, который действовал «во имя «Исламского государства», сообщил бывший комиссар полиции Нью-Йорка Билл Браттон, который сослался на трех неназванных источников. По его словам, подозреваемый жил в США около семи лет. Задержанному мужчине 27 лет, он жил в Бруклине.

- Это была попытка террористического акта, - заявил журналистам мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

- На подозреваемом было самодельное, низкотехнологичное взрывное устройство, прикрепленное к его телу. Он намеренно взорвал это устройство, - сказал комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

Подозреваемый привел в действие 13-сантиметровое самодельное взрывное устройство, которое вместе с аккумулятором крепилось к его талии с правой стороны. Во время взрыва пострадали четыре человека, которые получили травмы, не опасные для жизни, сообщили в пожарном департаменте Нью-Йорка. В расследовании участвует полиция Нью-Йорка и ФБР США.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине СБУ задержала диверсанта при подготовке теракта на военном объекте.