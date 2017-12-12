«Они бомбили мою страну»: Подозреваемый террорист подорвал бомбу на Манхэттене из мести

Террорист, который взорвал самодельную бомбу в подземном переходе в центре Нью-Йорка, рассказал полицейским, что хотел устроить теракт из мести.

Об этом сообщает The New York Post, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Они бомбили мою страну, и я хотел нанести урон здесь», - процитировали источники его заявление.

Он также рассказал полицейским, что находится под влиянием террористической группировки Исламское государство. Однако полиция полагает, что у него не было прямых контактов с ИГИЛ, сообщают источники.

27-летний Акейд Улла (Akayed Ullah), который, как полагают, является уроженцем Бангладеш, последние семь лет жил в Бруклине и работал водителем такси до тех пор, пока не истек срок действия его водительского удостоверения.

Напомним, что утром 11 декабря возле Таймс-сквер на Манхэттене на территории автобусной станции прогремел взрыв. В результате пострадали четыре человека, в том числе подозреваемый.

Власти города заявили, что взрыв был «попыткой террористического нападения» с использованием «низкотехнологичного устройства».