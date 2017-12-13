На Николаевщине безработный украл ограждения с 19 могил на городском кладбище

Первомайской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт относительно 29-летнего жителя Первомайска, который на протяжении октября-ноября текущего года совершал надругательства над могилами на городском кладбище.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Сообщается, что надругательство над могилами вызывало социальное возмущение родственников умерших. Местные жители обратились в Первомайский отдел полиции с соответствующими заявлениями о совершенном.

Так, сотрудники Первомайского отдела полиции задержали злоумышленника, которым оказался безработный местный житель. Отмечается, что мужчина раньше привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что он причастен к кражам ограждений и секций из девятнадцати могил. Свои действия задержанный объяснил нехваткой средств. «Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.297 КК Украины («Надругательство над могилой»). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что на Николаевщине селяне «сдали» мужчину, воровавшего на кладбище оградки.