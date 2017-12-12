Суд не смог избрать меру пресечения подозреваемому в растрате главе николаевской САД – чиновник ушел на больничный

Сергей Ткаченко В Николаеве начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области не появился в суд из-за болезни на избрание ему меры пресечения в виде залога и отстранение от должности.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 6 декабря начальнику САД в Николаевской области Сергею Ткаченко вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»).

«На судебные заседание не явился подозреваемый и его защитник. Прокурор сообщил, что чиновник находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Одессы. При таком, прокурор заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства», – говорится в сообщении.

Следственная судья Светлана Скрипченко отложила рассмотрение ходатайств и обязала прокурора выяснить, когда подозреваемый сможет по состоянию здоровья появиться в судебных заседаниях.

Как сообщалось, речь идет о перечислении Службой автодорог в Николаевской области «БК Дорсервис» 644 тысяч гривен за ремонт дороги «Большая Корениха – Каменка», который, по информации следствия, вообще не проводился.

По информации собеседника издания, в ближайшее время о подозрении будет сообщено еще троим должностным лицам САД в Николаевской области ДП «Николаевский облавтодор».

Напомним, 27 сентября СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «БК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен. Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».