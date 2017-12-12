В Николаеве в квартире обнаружили тело убитого мужчины

В Корабельном районе Николаева 11 декабря в квартире по улице Станиславского обнаружили тело убитого мужчины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
«В полицию обратилась жительница Николаева – в своей квартире она обнаружила тело 64-летнего квартиранта с телесными повреждениями. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению», - сообщили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).
Напомним, что ранее николаевская полиция разыскивала двух подозреваемых в жестоком убийстве.