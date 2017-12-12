Прокуратура сообщила о подозрении в деле о наркотиках одесскому активисту Стерненко, за которого ранее губернатор внес залог

Сергей Стерненко Прокуратура Одессы сообщила о подозрении в деле о наркотиках бывшему лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко.

Об этом сообщил сам Стерненко на своей странице в Facebook.

Так, в Киевском отделении полиции ему сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 3 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

«Прокуратура Одессы и полиция идут ва-банк, фабрикуя новые уголовные производства против активистов. Считаю это продолжением политических репрессий в отместку за мою активную оппозицию к действующей власти в Одессе. Особенно, учитывая, что инкриминируемое мне «преступление» датируется 2014 годом, а производство против меня было открыто 29.11.17», - говорится в сообщении.

Также он отметил, что суд по мере пресечения назначен на вторник, 12 декабря, 18:00 в Киевском райсуде Одессы.

«А учитывая грязность обвинения, могу оценивать такие действия «правоохранителей» как продолжение грязной информационной кампании против меня с целью дискредитации, поношения репутации и лишения меня общественной поддержки», - отметил Стерненко в посте.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Одессе акция в защиту Горсада переросла в массовую драку, начальнику областной полиции разбили голову, всего пострадали шесть полицейских. Бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко заподозрили в организации беспорядков 18 ноября в Горсаду и арестовали на два месяца. В итоге Стерненко отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выйти под залог 608 тысяч гривен. Губернатор Одесской области Максим Степанов внес залог в размере 600 тысяч гривен за него.