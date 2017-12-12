Чиновница миграционной службы, которую «спасли» от НАБУ, переписала на родственников элитную квартиру и «Porsche»

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова, которая обвиняет агента НАБУ в провокации взятки, в 2012 году подарила матери квартиру в столице за несколько миллионов гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Пимахова работает на государственных должностях с 1999 года. В прошлом году она заработала 132 тысячи гривен, а ее муж вообще был безработным. В декларации госслужащей указано, что она владеет квартирой площадью 68 кв.м и пользуется еще одной квартирой площадью 120 кв.м.

Из Запорожья в Киев чиновница переехала в 2007 году, а уже в следующем году купила однокомнатную квартиру на 68 кв.м за $183 тысячи. Деньги были взяты в кредит, который нужно было погасить в 2029 году. Поручителем по кредиту выступил ее тесть Валерий Пимахов.

Женщина просрочила платежи по кредиту, поэтому в 2014 году банк выиграл суд с требованием вытребовать у Пимаховой почти миллион гривен долга. Но чиновница нашла несколько миллионов на еще одну квартиру. В 2012 году Пимахова купила квартиру на 120 кв.м в элитном ЖК «Изумруд». Цены в этом комплексе – от $800 до $1450 за квадратный метр, таким образом, средняя цена этой квартиры – три-четыре миллиона гривен.

Через несколько недель после покупки квартиру переписали на мать Пимаховой – Светлану Луценко. Последняя живет в селе Григоровка Запорожской области и работает в местном детском саду. Ни она, ни ее муж никогда не имели бизнеса. Кроме квартиры в столице заведующая детским садом Светлана Луценко владеет ценным автомобилем «Porsche Cayenne». Пользуется им, как и квартирой ее дочь – чиновница Пимахова. В 2015 году Дина Пимахова попала на этой машине в ДТП, хотя тогда в декларации данные об авто отсутствовали.

Теперь Пимахова пользуется также внедорожником «Toyota Sequoia», который записан на 72-летнюю бабушку. Увидев журналистов, Пимахова закрылась в машине и спряталась за пассажирским сиденьем.

Напомним, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала агента Национального антикоррупционного бюро. По версии СБУ, агента задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы – Дине Пимаховой. Зато НАБУ заявляет, что это Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в миграционной службе.