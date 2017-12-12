Командира 92-й бригады обвинили в том, что он пытался убить своего заместителя

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье покушение на убийство по заявлению Дмитрия Бизонича – заместителя командира 92-й механизированной бригады по тыловой части. Бизонич заявил, что убить его пытался командир бригады Владимир Кокорев.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Согласно заявлению, Кокорев якобы приказал двум подчиненным схватить Бизонича, затем пытался ударить его ножом. После этого кто-то якобы ударил Бизонича по голове железным стулом, но заместителю командира удалось убежать. Сейчас он в госпитале.

«По версии защитников Кокорева, произошло выяснение отношений между офицерами во внеслужебное время, на территории бани. Бизонич при этом находился в отпуске. Никакой угрозы жизни для Бизонича не было, и покушения на убийство тоже. События происходили при наличии свидетелей – других военнослужащих».

«Кокорев на период расследования отстранен от исполнения обязанностей. Судя по предварительным данным источников в военной прокуратуре, столкновение Кокорева с Бизоничем действительно имело место, однако вряд ли будет доказано покушение на убийство, наиболее вероятная квалификация – причинение телесных повреждений. Причиной конфликта якобы стало, по словам сторонников Кокорева, получение информации Бизоничем о том, что Кокорев собирается его заменить на посту зампотыла, а также ряд конфликтов по вопросам, связанным с материальным обеспечением», - сообщает журналист.

Обе стороны говорят, что причиной конфликта стало получение информации о причастности оппонента к злоупотреблениям. Также журналист пишет, что Кокорев – новый командир бригады, а Бизонич был назначен при бывшем комбриге Николюке.

Пресс-служба оперативного командования «Восток» ВСУ сообщила о том, что в бригаде проводится служебное расследование «по факту конфликтной ситуации, возникшей между двумя офицерами».

По данным сайта «NewsRoom», конфликт якобы произошел в Чугуеве на территории в/ч №0501 в ночь на 7 декабря.

«Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б, и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем ВСУ. После комбриг приказал заму ехать в учебный центр. В указанное место Б прибыл около 21:00. Спустя четыре часа комбриг приказал пятерым офицерам, присутствующим в помещении, выйти наружу. Вместо них внутрь зашли двое военнослужащих, которые закрыли за собой дверь. Тогда командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот увернулся. После старший по званию приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство».

«После этого один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать. В дальнейшем мужчина обратился за медицинской помощью», - сообщает издание.

Напомним, что в обстреле мобильной группы по борьбе с контрабандой в АТО подозревались военные 92-й бригады.