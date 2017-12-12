На Львовщине задержали мэра – он предлагал полиции взятку, чтобы закрыли дело о хищении бюджетных денег

Во вторник, 12 декабря, задержан мэр одного из городов Львовской области, который предлагал взятку в размере две тысячи долларов, чтобы «договориться» с оперативниками Управления защиты экономики о закрытии уголовного производства относительно разворовывания бюджетных средств в процессе проведения закупки.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, оперативники Управления защиты экономики во Львовской области разоблачили факт разворовывания бюджетных средств во время осуществления государственных закупок. Одним из городских советов было приобретено у коммерческой структуры мусоросборочную технику по стоимости, завышенной на 295 тысячи гривен. Кроме того, она не отвечала требованиям тендерной документации.

Следственным отделом областной прокуратуры было открыто уголовное производство и установлены лица, причастные к этому преступлению. С целью закрытия уголовного производства и избежания уголовной ответственности городской голова предложил работникам Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции две тысячи долларов США неправомерной выгоды.

По факту предложения неправомерной выгоды служебному лицу следователем управления ГУНП во Львовской области было открыто уголовное производство.

Сообщается, что оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно со следователями задержали мэра одного из городов во время попытки предоставления полицейскому взятки. Полицейские изъяли две тысячи долларов США.

Статья 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу») УК Украины, в пределах которой проводилось задержание, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такой.

Напомним, депутат Николаевского облсовета от ВО «Батьківщина» Сергей Чмырь обвинялся в том, что организовал коррупционный механизм, по которому подчиненные платили ему взятки. Чиновник был задержан во время получения от подчиненного очередной взятки в пять тысяч долларов США, в кабинете изъяли еще 150 тысяч гривен и 17 тысяч долларов. Чмырь был осужден к лишению свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но позже Апелляционный суд Киева смягчил приговор и Сергея Чмыря освободили от отбывания наказания в колонии, назначив испытательный срок два года.

Как известно, 20 марта, Апелляционный суд в Николаевской области признал Чмыря виновным в совершении коррупционных правонарушений - будучи директором госпредприятия, он 14 раз подписывал договора об услугах с фирмой, принадлежащей его сыну Игорю Чмырю. При этом ему удалось избежать административного взыскания из-за окончания сроков привлечения к ответственности.