Закарпатского владельца «частной границы» арестовали с залогом в 30 миллионов гривен

Аттила Горват, который устроил на Закарпатье «частную границу» протяженностью 5 км, арестован и находится во Львове в СИЗО.

Об этом на брифинге 12 декабря сообщил начальник отдела военной прокуратуры Западного региона Нариман Сулейманов, сообщает «Zaxid.net».

По его словам, 9 декабря Шевченковский районный суд Львова избрал для Горвата (по прозвищу Доки) меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативной внесения 30 миллионов гривен залога. По состоянию на 12 декабря Горват находится во Львовском СИЗО, а его защитники намерены обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

В 2015 году несколько десятков человек через Госгеокадастр оформили земельные участки вдоль государственной границы Украины для ведения сельскохозяйственной деятельности. Площадь каждого земельного участка не ​​превышала 2 га. Люди «подарили» эти земли Аттиле Горвату, который получил в собственность 50 га земель на государственной границе. Протяженность «частной границы», через которую перевозили наркотики и табак, составляет 5 километров, она была обустроена специальными вышками для контроля за близлежащей территорией.

- С этих вышек, которые были выше тех, которые у пограничников, с использованием тепловизоров можно было следить за движением пограничных нарядов. Эти земли – частная собственность и пограничники или другие правоохранительные органы не могут прийти [туда]. Грубо говоря, моя частная собственность, что хочу на ней, то и делаю, а строительство этих вышек, таких сооружений не запрещено законом, - сказал Нариман Сулейманов и добавил, что у военной прокуратуры нет никаких свидетельств пограничников, которые бы заявляли о работе этой «частной границы».

На вопрос журналистов, ведется ли внутреннее расследование действий пограничников, которые в течение двух лет не заметили функционирование «частной границы», Нариман Сулейманов ответил, что нет. По его словам, военная прокуратура не видит в действиях пограничников признаков правонарушения и не объявляла никому из них о подозрении.

По его словам, с 2015 года правоохранители через суд пытаются вернуть эти земли в государственную собственность. Сулейманов заявил, что сейчас уже есть решение по примерно 20 га, а еще 30 га земель на государственной границе продолжают оставаться в частной собственности.

- К счастью, это дело получило резонанс. Я туда лично выезжал, проводили осмотр земельных участков ... вышек там уже нет, они срезаны, любая деятельность не ведется, - сказал Сулейманов и добавил, что сейчас пограничники патрулируют территорию бывшей «частной границы».

Кроме Горвата, о подозрении также сообщили бывшей руководительнице Береговского районного отдела Госгеокадастра в Закарпатской области. Ужгородский горрайонный суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Также задержали сообщника Горвата, который распространял наркотики, он находится под домашним арестом.

Напомним, 16 ноября военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков. Губернатор Закарпатской области Москаль назвал эту спецоперацию «пшиком».