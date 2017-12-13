На Киевщине задержали отца с несовершеннолетним сыном, которые ограбили АЗС

В Киевской области возле села Бородянка задержали отца и его несовершеннолетнего сына, которые украли на автозаправочной станции 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Так, мужчина, работая на автозаправочной станции, решил похитить из кассы выручку. В соратники себе взял несовершеннолетнего сына. Злоумышленники подъехали на автомобиле к автозаправочной станции в темное время суток. Пока оператор АЗС вышел заправлять топливом автомобиль, парень проник в помещение и похитил из кассы почти 20 тысячи гривен. Однако в этот момент его заметил работник АЗС, который и сообщил о преступлении к полиции.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции. Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались жители соседнего села: 43-летний отец и его 17-летний сын. Мужчина понесет наказание за организацию кражи и за то, что уговорил своего ребенка на уголовный проступок. В свою очередь, парню за совершенный грабеж грозит заключение до восьми лет.

Напоминаем, что в Николаеве вечером 21 октября вооруженный ружейным обрезом злоумышленник ограбил автозаправку.