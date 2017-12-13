Жительницу Южноукраинска отдали под суд – ее обвиняют в покушении на убийство на почве ревности

В Южноукраинске 31-летней женщине грозит до 15 лет тюрьмы, ее обвиняют в покушении на убийство, совершенном на почве ревности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось 7 июля. Обвиняемая, решив вернуть «потерянную любовь», пришла к своему сожителю домой.

«Она увидела, что хозяина нет дома, а в его постели спит неизвестная женщина. Схватив нож, она подошла к неизвестной и начала наносить ей многочисленные ножевые ранения, после чего сразу убежала. Через некоторое время домой вернулся владелец жилья, который и обнаружил раненную и сразу вызвал скорую помощь. Пострадавшей оказалась 24-летняя местная жительница, медики спасли ей жизнь», - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемая содержится под стражей. Ее действия квалифицированы по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – как покушение на убийство. Обвинительный акт направлен в суд, женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.