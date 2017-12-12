«Самый известный одесский контрабандист» вышел на свободу – за него внесли залог в 21 миллион

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро, вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на его адвоката Виктора Петруненко.

- Я могу подтвердить, что он уже несколько дней на свободе, - сказал он. Адвокат не уточнил, кто внес залог за его клиента и когда он был внесен.

При этом в адвокатской фирме, которая предоставляет услуги Альперину, сообщили, что залог за Альперина был внесен в начале декабря.

Напомним, в конце ноября НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тысяч, чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что «известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту» предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко прямо указал имя Альперина.

Затем Альперину предъявили подозрение, но не задерживали. Позже суд, на который пришел Альперин, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллион гривен. В сентябре у Альперина провели обыски – нашли мешок с деньгами и награду от СБУ.