«В порыве внезапно возникшей ярости», – в Кировоградской области женщину подозревают в убийстве 12-летней дочери

Фото: Facebook/Вячеслав Аброськин Сотрудники Нацполиции Украины по подозрению в убийстве 12-летней девочки задержали ее родную мать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Речь идет о 12-летней Кате Добродий, которая пропала 8 декабря в Кропивницком (бывш. Кировоград).

«Четверо суток полиция одной из центральных областей разыскивала девочку 12 лет, которая, по словам родителей, пошла утром в школу и исчезла. Вчера в результате поисковых мероприятий девочка была найдена мертвой в 5 км от дома с многочисленными ранениями», – отмечает Аброськин.

Фото: 0522.com.ua

Во вторник вечером, 12 декабря, вечером на основании собранных доказательств по подозрению в совершении убийства была задержана мама девочки.

«Все оказалось банально просто. Муж ушел на работу, по дороге младшего ребенка отвел в детсад. Старшая дочь была вместе с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать напротив настаивала, чтобы та все же пошла в школу. В итоге – в порыве внезапно возникшей ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре. Это страшная трагедия. Впереди ряд экспертиз, в том числе и проведение психиатрической экспертизы подозреваемой. Точку должен поставить суд», – резюмировал замглавы Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 22 мая в Николаеве пропал 10-летний ученик 3-го класса. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева.