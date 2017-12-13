Из-за жалоб жителей в Ингульском районе «Николаевводоканал» перенес колодцы с дороги на зеленую зону

ГКП «Николаевводоканал» перенесло колодцы на пересечении улиц Космонавтов и Железнодорожная с проезжей части на зеленую зону.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Так, они отметили, что проблема разрушения колодцев на пересечении этих улиц существует уже много лет.

«Из-за постоянного движения многотонного транспорта они разрушались, создавая аварийную ситуацию на дороге. Реагируя на многочисленные обращения жителей на техническом совещании было принято решение перенести колодцы с проезжей части на зеленую зону. Такое решение раз и навсегда решит проблему», - говорится в сообщении.

Всего ГКП демонтировало три частных колодца и сейчас обустраивает их на зеленой зоне.

«От водопровода было проложено новое полиэтиленовую трубу к зеленой зоне. Сейчас продолжаются работы по обустройству новых колодцев на зеленой зоне. Сейчас места разрытия на проезжей части засыпаны, после окончания работ дорожное покрытие будет восстановлено», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее на Государственном коммунальном предприятии «Николаевводоканал» завершили ремонт здания ремонтно-механических мастерских.