Подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину

Жительница Харькова Елена Зайцева признала свою вину в ДТП, в котором 18 октября погибли пять человек.

Об этом она сообщила на заседании Киевского районного суда Харькова, где в среду рассматривают ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Зайцевой и второму подозреваемому Геннадию Дронову, передает «Громадське».

Зайцева с суде признала свою вину и попросила прощения у семей погибших.

- Я признаю свою вину, я готова нести ответственность и понести наказание, которое даст мне суд. Но, пожалуйста, простите меня. Это не было под влиянием каких-то препаратов. Любые вещества, которые у меня нашли, оказались в крови из-за обезболивающих, которые я иногда принимаю, - заявила она.

Она обратилась к родственникам погибших и попросила прощения и сказала, что больше никогда не сядет за руль. Адвокат заявляет, что Зайцева принимает «Пенталгин», в состав которого входит кодеин. Об этом она указывала на первом допросе.

Также защита девушки настаивает, что найденные в моче Зайцевой наркотические вещества, это результат употребления ей лекарств. В день аварии Зайцева не употребляла лекарств, утверждает Юлия Козырь.

- Сторона защиты и сама Зайцева не собираются затягивать рассмотрение дела. Также мы не собираемся давать любые интервью, или иным образом манипулировать общественным мнением. Поэтому мы считаем нецелесообразным содержание Зайцевой под стражей, — добавила Козырь.

Напомним, ранее сообщалось о том, как вечером 18 октября в Харькове автомобиль «Lexus» «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, анализы виновницы смертельного харьковского ДТП показали, что она употребляла наркотики. Позже Киевский районный суд Харькова арестовал Алену Зайцеву на 2 месяца.