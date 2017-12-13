Суд разрешил ранее экстрадированному Каськиву выехать из Украины

Суд разрешил выехать за границу бывшему руководителю Госинвестпроекта времен президента Виктора Януковича Владиславу Каськиву, подозреваемому в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

Соответствующее решение вынес 7 декабря следственный судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань, о чем свидетельствует постановление суда, обнародованное в Едином реестре судебных решений 12 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

Прокуратура подавала ходатайство о продлении возложенных на Каськива обязательств.

Защитник и обвиняемый просили вернуть Каськиву паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, мотивируя необходимостью выезда за границу для ухода за малолетним ребенком.

Суд, выслушав мотивацию сторон, постановил вернуть Каськиву паспорта.

В то же время подозреваемый и далее будет обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору и/или в суд, а также уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства.

Напомним, что в сентябре 2016 года экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Каськив был задержан в Панаме. Позже стало известно, что он там подал ходатайство о политическом убежище. Печерский районный суд Киева избрал для Вячеслава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога.