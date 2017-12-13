Суд восстановил в должности задержанного на взятке главу правления «Хлеб Украины»

Апелляционный суд Киева восстановил в должности председателя правления госкомпании «Хлеб Украины» Мирона Скородинский, который подозревается в получении взятки в размере 7 тысяч долларов.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Рранее суд отклонил жалобу прокурора и отказался избрать меру пресечения для Скородинский в виде содержания под стражей. Отмечается, что после этого прокуратура подала новое ходатайство в Печерский райсуд Киева и просила устранить Скородинский от занимаемой должности. 16 ноября суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует возможную растрату государственных средств в ГАК «Хлеб Украины». Кроме того, в Министерстве аграрной политики образовали комиссию, которой поручено провести проверку деятельности председателя «Хлеб Украины».

12 сентября правоохранители задержали Скородинский по подозрению в получении взятки в размере 7 тысяч долларов за согласование договора аренды имущественного комплекса дочернего предприятия «Хлеб Украины» одного из хлебоприемных предприятий.

14 сентября Печерский райсуд Киева отпустил Скородинский под залог в 128 тысяч гривен. Позже суд отстранил подозреваемого от должности.