В Донецкой области пенсионер из обреза обстрелял мэра Белозерского

В Донецкой области неизвестный мужчина стрелял в мэра города Белозерское.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook.

«В Добропольское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает главе Белозерского городского совета. Предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия в ноги мэру города», - говорится в сообщении.

Нападавший задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападавшего будет дана правовая квалификация», - отметили в полиции.

Согласно информации на сайте Добропольского горсовета, мэр Белозерского - Сергей Макеев. До назначения он являлся председателем фермерского хозяйства «Злата-Лия» и вел секцию по боксу для детей во дворце спорта шахты "Белозерская". Макеев также был депутатом Белозерского горсовета VI созыва. На выборы мэра пошел как самовыдвиженец.

Прокуратура квалифицировала инцидент как покушение на убийство, сообщается на сайте ведомства.

«13 декабря в г. Белозерское 61-летний местный житель, находясь возле административного здания городского совета, выстрелил из охотничьего оружия в Белозерского городского голову. Пострадавшему удалось избежать попадания пули, после чего он самостоятельно задержал нападавшего и вызвал полицию», - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 УК Украины, то есть покушение на убийство. Процессуальное руководство осуществляется Константиновской местной прокуратурой.

Напомним, в Северодонецке убили главу фракции БПП в горсовете.