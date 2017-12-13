В Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских

В среду, 13 декабря, в Запорожье задержали банду злоумышленников, которые совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей в форме полицейских.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

Так, в Запорожье полицейские совместно со Службой безопасности Украины задержали группу из 9 человек, которые переодевались в полицейскую форму и совершали разбойные нападения на граждан и предпринимателей.

По словам Князева, злоумышленники были задержаны во время очередного преступления - нападения на частный дом.

«Предварительно установлено, что все они - жители оккупированной части Донецкой области и подозреваются в ряде дерзких разбоев с применением оружия, которые волной прокатились по территории государства», - отметил Князев.

Стоит напомнить, что в последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции. Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Также 9 сентября во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом Роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

Напомним, 4 декабря в Николаеве неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке.