Евросоюз избрал главу группы экспертов для борьбы с коррупцией в Украине

В Евросоюзе избрали руководителя группы экспертов для борьбы с коррупцией в Украине. Им стал консультант эстонского адвокатского бюро NOVE Эрик Хельдна.

Об этом сообщает «Лига».

«Инициатива ЕС по борьбе с коррупцией в Украине (EUACI)» является проектом ЕС, которую финансирует Датское агентство международного развития (DANIDA). Ее целью является искоренение коррупции в Украине путем обмена опытом и передовыми методами, успешно реализованными в Эстонии.

Хельдна был избран руководителем проекта и контент-менеджером DANIDA и Эстонского центра Восточного партнерства. Под его руководством группа экспертов будет обучать сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Тренинги пройдут в Киеве и в Таллинне в 2018 году. Хельдна является бывшим заместителем генерального директора полиции безопасности Эстонии.

Напомним, что ранее суд восстановил в должности задержанного на взятке главу правления «Хлеб Украины».